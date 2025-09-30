И. о. главы Курска Сергей Котляров не стал участвовать в конкурсе на пост мэра

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Курска заявились пять человек. Среди них нет действующего и. о. градоначальника Сергея Котлярова, который руководит городом с начала апреля.

Согласно сообщению господина Хинштейна в его Telegram-канале, на пост мэра будут претендовать глава Рыльского района Андрей Белоусов, руководитель регионального исполнительного комитета реготделения «Единой России» Евгений Маслов, депутат Курского горсобрания от КПРФ Светлана Канунникова, бизнесмен Дмитрий Кушхов («Новые люди») и индивидуальный предприниматель Андрей Конев.

1 октября комиссия по отбору кандидатов рассмотрит поданные документы. 3 октября по итогам собеседования будут отобраны двое претендентов, из которых местные депутаты выберут мэра 8 октября.

Должность мэра Курска стала вакантна в начале апреля после отставки Игоря Куцака. Он руководил городом с 2022 года.

Сергей Толмачев, Воронеж