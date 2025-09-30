В Ярославле продадут старые трамваи

В Ярославле будут продавать трамвайные вагоны модели «Усть - Катавск 71-619», выпускавшиеся с 2005 по 2007 год. Об этом сообщил руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

Фото: Денис Пырлог, Telegram-канал

Трамваи использовались на городских маршрутах, реализовывать их будут в связи с полным обновлением подвижного состава в рамках трамвайной концессии. Господин Пырлог пока не может сказать, по какой стоимости транспорт будут продавать.

«Продажа начнется только после того, как мы определим их рыночную стоимость с помощью независимой оценки. Продаваться все вагоны будут через электронную площадку, через аукционы. По стоимости пока не могу сказать, но я думаю, что из-за износа она не сильно велика»,— сказал господин Пырлог.

В работоспособном состоянии у предприятия порядка 25 вагонов. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что к 125-летию трамвайного движения в Ярославле на постаменте рядом с депо установят памятный вагон серии КТМ-5М3.

Модель 619 из Усть-Катава была разработана и впервые поставлена на рельсы в 1999 году. Эта модель является наиболее часто встречающейся у этого городского транспорта на рельсах не только российских городов, но и ближайшего зарубежья. Новые трамваи для Ярославля также произведены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

Алла Чижова