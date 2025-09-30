Генпрокуратура предъявила новый иск к бывшему руководителю МРСК и его партнеру

Как узнал «Ъ», Генпрокуратура подала новый антикоррупционный иск к бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» (МРСК) Магомеду Каитову и его партнеру Даниилу Лысенко — сыну председателя арбитражного суда Ставропольского края Ларисы Лысенко. По версии надзора, Даниил Лысенко, получая более полумиллиона в месяц, помогал Магомеду Каитову обналичивать и выводить в теневой оборот средства.

Гагаринский районный суд Москвы рассмотрит антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Магомеду Каитову, Даниилу Лысенко и Андрею Жаркову. Ранее Черемушкинский райсуд столицы взыскал с бывшего руководителя МРСК активы на сумму 14,3 млрд руб. как имущество, полученного незаконным путем, установив, что в период с 2006 по 2011 год господин Каитов использовал свою должность для незаконного обогащения.

Согласно материалам надзорного ведомства, с 2019 по 2024 год Даниил Лысенко получил от ООО ПКИ и ООО «Русмаркет» 28 млн руб., в то время как сотрудники данных обществ рассказали, что господин Лысенко был назначен в ПКИ и «Русмаркет» по указанию Магомеда Каитова. Генпрокуратура требует не только обратить компании ответчика в доход страны, но и взыскать с господ Каитова, Лысенко и Жаркова в общей сложности 337 млн руб., до исполнения судебного решения все их активы подлежат аресту.

