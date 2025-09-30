МИД России: любые инициативы по прекращению войны в Газе заслуживают поддержки

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые шаги и инициативы, направленные на прекращение войны в секторе Газа, заслуживают поддержки. Так она прокомментировала план президента США Дональда Трампа по завершению боевых действий в анклаве.

«Надеемся, что перемирие примет устойчивый характер и станет прологом к долгосрочной стабилизации ситуации в палестинском анклаве. Это создаст необходимые условия для запуска масштабных работ по восстановлению инфраструктуры сектора, практически полностью разрушенной в ходе боевых действий»,— сказала Мария Захарова журналистам.

По ее словам, реализация этого плана позволила бы начать диалог между израильской и палестинской сторонами относительно создания государства Палестина, «сосуществующего в мире и безопасности с Израилем».

План США, состоящий из 20 пунктов, предполагает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию «Хамаса», допуск гуманитарной помощи в сектор Газа в необходимом объеме, а также переход анклава под управление временной администрации из числа палестинских технократов и международных экспертов. Израиль поддержал предложение США, «Хамас» пока не дал ответа.

Лусине Баласян