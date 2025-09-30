CAS обязал ЦСКА выплатить €630 тыс. бывшему тренеру Владимиру Федотову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) обязал московский футбольный клуб ЦСКА выплатить бывшему тренеру первой команды Владимиру Федотову компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере €630 тыс.

В пресс-релизе, опубликованном инстанцией, говорится, что господин Федотов «требовал возмещения суммы, эквивалентной годовой зарплате (около €2,12 млн) и процентов за досрочное увольнение без убедительных оснований». Коллегия CAS частично удовлетворила требования тренера, поскольку «досрочное расторжение трудового договора с господином Федотовым соответствовало условию, изложенному в одном из пунктов договора», однако «договор предоставлял право на досрочное расторжение при условии, что сторона, инициировавшая расторжение, должна выплатить не менее 30% оставшегося вознаграждения».

Владимир Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года по лето 2024-го. В первый сезон с командой он выиграл FONBET Кубок России и стал серебряным призером чемпионата страны. Решение расстаться с ним было принято после того, как клуб финишировал шестым в лиге на следующий год. Вскоре после расторжения договора господин Федотов обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза. Он подал иск на 200 млн руб. В выплате компенсации было отказано, и тогда специалист обратился в CAS.

Арнольд Кабанов