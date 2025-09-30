Воронежская область может увеличить объем продукции АПК на 25% к 2030 году

К 2030 году объем продукции АПК в Воронежской области должен вырасти на 25%, составив более 1 трлн руб. При этом объем пищевой и перерабатывающей промышленности должен перешагнуть порог в 640 млрд руб. Об этом в ходе шестой индустриально-технологической платформы сообщила замминистра сельского хозяйства Воронежской области Елена Дорохова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Замминистра сельского хозяйства Воронежской области Елена Дорохова

При этом ожидается, что объем агроэкспорта увеличится в 1,5 раза, достигнув $953 млн. Госпожа Дорохова констатировала, что при этом существуют проблемы в развитии переработки в регионе.

«Пищевая и перерабатывающая промышленность остается импортозависимой от оборудования. Прежде всего это мясокомбинаты и заводы, которые мы должны поддержать. Здесь нам есть над чем работать совместно с министерством промышленности региона. Возмещаем часть процентной ставки по инвестиционным кредитам. В прошлом году на эти цели было направлено 380 млн руб.»,— подчеркнула госпожа Дорохова.

В марте стало известно, что для реализации проектов в сельском хозяйстве Воронежской области до 2030 года необходимо льготное кредитование на 66 млрд руб.

