CBS: «Хамас» склоняется к принятию плана Трампа по сектору Газа

Палестинский «Хамас» склоняется к тому, чтобы принять план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа. Как сообщил источник CBS News, 1 октября палестинская группировка планирует отправить ответ египетским и катарским посредникам.

Собеседник телеканала рассказал, что копию предложения США «Хамас» получил через посредников. Обнародовали публично этот план накануне, после встречи Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньмином Нетаньяху. Последний поддержал инициативу американской стороны.

План, состоящий из 20 пунктов, предполагает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию «Хамаса», допуск гуманитарной помощи в сектор Газа в необходимом объеме, а также переход анклава под управление временной администрации из числа палестинских технократов и международных экспертов. Как писал Axios, в последний момент Биньямин Нетаньяху внес поправки в план: теперь поэтапный процесс вывода из Газы частей ЦАХАЛа напрямую увязывается с прогрессом в разоружении «Хамаса», а Израилю предоставляется право приостановить вывод войск.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль зарезервировал себе место в Газе».

Лусине Баласян