Петербуржцев предупредили о риске загрязнения атмосферы 1 октября

В среду, 1 октября, в Санкт-Петербурге ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению атмосферы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на данные «Северо-Западное УГМС».

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, 1 октября в Петербурге ожидается сухая погода. Температура воздуха составит -1…+1 градус ночью, и +10…+12 градусов днем.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в начале сентября жители нескольких районов Петербурга почувствовали сильный химический запах. Тогда в дежурной экологической службе рассказывали, что появление запаха связано с метеоусловиями.

Артемий Чулков