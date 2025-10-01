Lamoda запускает собственный бренд спортивной одежды

Российский маркетплейс Lamoda запускает собственный спортивный бренд одежды и обуви Sonu. Первая коллекция включает мужские и женские модели для бега, фитнеса и активного образа жизни. При создании коллекции дизайнеры использовали технологичные материалы, например влагоотводящую ткань WickTeck или карбоновую пластину SO-Carbo в подошве кроссовок — она позволяет сохранять и возвращать энергию во время бега, что усиливает его эффективность. Амбассадором бренда стал чемпион России в барьерном беге Федор Иванов, который будет использовать экипировку Sonu на тренировках и соревнованиях. В дебютную линейку вошли футболки, толстовки, спортивные брюки, верхняя одежда и обувь.

