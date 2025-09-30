Хоккеист Кирилл Капризов подписал рекордный контракт с «Миннесотой»

Российский нападающий Кирилл Капризов продлил сотрудничество с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд», подписав рекордный контракт со среднегодовой зарплатой в $17 млн, сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано на восемь лет.

Фото: Matt Blewett-Imagn Images / Reuters

В стартующем в октябре сезоне НХЛ еще будет действовать старый контракт Капризова с «Миннесотой», пятилетний на $9 млн в год. Новый вступит в силу с сезона-2026/27.

Ранее рекорд НХЛ по заработной плате принадлежал немецкому нападающему «Эдмонтон Ойлерс» Леону Драйзайтлю. В 2024 году он подписал соглашение сроком на восемь лет и общую сумму $112 млн ($14 млн в год).

По общей сумме новый контракт Капризова также стал рекордным ($136 млн), обойдя соглашение, заключенное между Александром Овечкиным и «Вашингтон Кэпиталс» в 2008 году на 13 лет и $124 млн.

На счету 28-летнего Капризова 319 матчей, 185 голов и 201 результативная передача в НХЛ. В лиге он с 2020 года и играл только «Миннесоту». В 2021 году он был признан лучшим новичком сезона и получил Calder Memorial Trophy. В прошлом сезоне, половину которого Капризов пропустил из-за травм, он набрал 56 очков в 41 встрече.

До переезда в США Кирилл Капризов записал в актив 230 очков за 293 матча в Континентальной хоккейной лиге, где он представлял новокузнецкий «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА, с которым в 2019 году взял Кубок Гагарина. В 2018 году россиянин стал олимпийским чемпионом, забросив победную шайбу в овертайме финального матча против немцев (4:3).

Арнольд Кабанов