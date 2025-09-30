Первая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с «мастерса» в Шанхае

Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Карлос Алькарас объявил о снятии с турнира категории «Мастерс» в Шанхае, который стартует в четверг, 1 октября. В среду испанец выиграл турнир категории 500 в Токио, переиграв в финале американца Тейлора Фрица, занимающего пятую строчку мировой классификации, — 6:4, 6:4.

«С большим сожалением сообщаю, что не смогу сыграть на «мастерсе» в Шанхае в этом году», — написал Алькарас в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), уточнив, что решение «отдохнуть и восстановиться» было принято на фоне «некоторого физического дискомфорта».

22-летний испанец в нынешнем сезоне выиграл восемь турниров. Среди них два турнира Большого шлема (Roland Garros и US Open), три «мастерса» (в Монте-Карло, Риме и Цинциннати) и три турнира ATP 500 (в Токио, Лондоне и Роттердаме).

Арнольд Кабанов