АО «Татфлот» признал задолженность и обязался выплатить ФНС 370 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение между АО «Татфлот» и Федеральной налоговой службой, которая потребовала банкротства судоходной компании из-за долга по налогам и сборам на 192 млн руб. За время разбирательств сумма выросла до 370 млн руб.

АО «Татфлот» — одна из крупнейших компаний в Республике Татарстан и Волжско-Камском бассейне, осуществляющая перевозку грузов, буксировку судов, переработку грузов, транспортно-экспедиторскую деятельность.

В предыдущие годы предприятие погашало основную часть долгов, что позволяло избегать банкротства.

В 2023 году АО «Татфлот», долгое время основной оператор речных пассажирских перевозок в Татарстане, был отстранен от деятельности из-за нарушений требований транспортной безопасности. Правительство Татарстана создало новую компанию — АО «Флот РТ», которой переданы все функции эксплуатации пассажирского флота и соответствующие суда.

Анна Кайдалова