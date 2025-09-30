«Татфлот» взял на борт треть миллиарда

Судоходная компания АО «Татфлот» намерена в очередной раз избежать банкротства за долги по налогам и сборам, заключив мировое соглашение с Федеральной налоговой службой на сумму, превысившую начальные исковые требования почти вдвое. Мировое соглашение заключено на фоне роста убытков основного должника и падения выручки поручителя. Впрочем, отстраненной решением правительства Татарстана от пассажирских перевозок судоходной компании неоднократно удавалось избегать банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Буксировка Метеора Михаил Девятаев после поломки в 2024 году

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры Буксировка Метеора Михаил Девятаев после поломки в 2024 году

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Арбитражный суд Татарстана на днях утвердил мировое соглашение между АО «Татфлот» и Федеральной налоговой службой, которая требовала банкротства судоходной компании из-за долга по налогам и сборам на сумму 192 млн руб (иск подан в апреле 2025 года). В результате мирового соглашения АО «Татфлот» признало долг перед ФНС в почти вдвое большем размере — свыше 370 млн руб. Большую часть из него (почти 166,6 млн руб.) составил НДС. Еще 99,5 млн руб. компания возместит в счет уплаты страховых взносов, говорится в материалах судебного заседания.

Согласно мировому соглашению, долги судоходной компании перед налоговой службой будут погашены в течение 12 месяцев по ставке, соответствующей ключевой ставке ЦБ. Напомним, ее размер на сегодняшний день составляет 17% годовых. На стороне должника по мировому соглашению выступили еще две организации: ООО «ДорСтрой» и ООО «Бизнес-Формат», которое является исполнительным органом «ДорСтроя». Компании осуществят в пользу ФНС 12 ежемесячных платежей по 30,9 млн руб. В качестве обеспечительной меры «Татфлот» предоставляет налоговой службе в залог недвижимость.

АО «Татфлот» зарегистрировано в 2007 году. Выручка компании за 2024 год снизилась на 19% и составила 961,2 млн руб. Себестоимость продаж — 1,1 млрд руб., снижение на 14,84%. Валовая прибыль (убыток) — 135,2 млн руб., снижение на 40,73%. Прибыль (убыток) от продаж — 206,6 млн руб., снижение на 106,03%. Прибыль (убыток) до налогообложения — 44,1 млн руб., увеличение на 43,44%. Чистый убыток — 37,6 млн руб., снижение на 16,68%. По данным на 31 декабря 2024 года, активы компании — 3 млрд руб., за год прирост на 9,1%. Чистые активы на ту же дату — —174 млн руб., за год уменьшение на 104 млн руб.

Компания «ДорСтрой» зарегистрирована в 2011 году и на 100% принадлежит Равилю Зиганшину, гендиректору строительной компании «ПСО-Казань». Размер уставного капитала ООО «ДорСтрой» — 10 тыс. руб., выручка за 2023 год составила 607,5 млн руб., за 2024 год — 91 млн руб., то есть в 6 раз меньше. Себестоимость продаж за 2024 год — 90,6 млн руб. Валовая прибыль на конец 2024 года — 450 тыс. руб. У компании богатый опыт участия в арбитражных производствах. На сегодняшний день, по данным системы «Контур.Фокус», зафиксировано 62 арбитражных дела на общую сумму 3,6 млрд руб. Из них 10 дел еще находятся в производстве. Компания выступала истцом в 23 делах, чаще всего оспаривая действия приставов, и ответчиком в 27 делах, в основном по исполнению обязательств и страхованию. По «ДорСтрою» зафиксировано 3817 исполнительных производств, из которых 82 открыты на сумму около 630 тыс. руб., преимущественно по штрафам.

Советник, адвокат Forward Legal Данил Бухарин называет мировое соглашение по делу о банкротстве «Татфлота» попыткой сохранить бизнес и избежать затяжной процедуры конкурсного производства. «Компания согласилась признать задолженность перед ФНС более чем в 370 млн руб. и выплатить ее в течение года равными ежемесячными платежами. Важный момент — на сумму начисляются проценты по ключевой ставке ЦБ, что делает соглашение сопоставимым с кредитной рассрочкой под рыночный процент», — отмечает эксперт.

«Чтобы минимизировать риски ФНС, „Татфлот“ предоставил в залог недвижимость, а третье лицо („ДорСтрой“) выступило поручителем — то есть налоговый орган в случае невыполнения графика имеет реальные инструменты взыскания. Такое обеспечение повышает устойчивость схемы и снижает вероятность, что соглашение окажется „пустышкой“. Тем не менее для компании остается высокий риск: ежемесячный платеж свыше 30 млн руб. потребует стабильного денежного потока, иначе залог и поручительство будут реализованы», — подчеркнул эксперт в беседе с Ъ.

Иск ФНС о признании АО «Татфлот» банкротом стал девятым за последние 15 лет. Первый иск получила еще в апреле 2011 года за неуплату 318,2 тыс. руб. долга по решению мирового суда. Заявление подала частное лицо, но уже в мае она отказалась от него, и дело закрыли. Через четыре года, в июне 2015-го, судоходную компанию задумало обанкротить ЧОП «Чишма» из Тюлячинского района. Долг здесь был в разы выше — более 5 млн руб., но его «Татфлот» погасил, и производство ожидаемо прекратили. Третья попытка обанкротить «Татфлот» случилась в июне 2017-го. Истцом выступала Федеральная налоговая служба, а в качестве долга была указана сумма в 67,8 млн руб. Тогда «Татфлот» оплатил большую часть требований, на момент судебного заседания в августе 2017-го оставалось заплатить примерно 110 тыс. руб. В соответствии с п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве заявление о признании должника несостоятельным принимается арбитражным судом, если требования к нему в совокупности составляют не менее чем 300 тыс. руб., поэтому АС РТ отказал во введении наблюдения и прекратил производство.

В 2018 году «Татфлот» вновь накопил задолженность по налогам на 61,9 млн руб., и ФНС опять пошла в суд. Однако и в этот раз судоходная компания избежала банкротства по вышеописанной схеме, так как выплатила большинство долгов до заседания. Самое длительное дело о банкротстве «Татфлота» завели в августе 2019 года после иска опять же ФНС. К нему присоединились другие кредиторы, и в итоге суд ввел против судоходной компании процедуру наблюдения. В июне 2021 года производство прекратили — с начала года Арбитражный суд Татарстана рассмотрел целый ряд ходатайств о погашении долгов судоходной компании «Татфлот», которая находилась в стадии наблюдения. В начале марта суд удовлетворил одно из этих ходатайств — от некой Оксаны Синикиной, которая обязалась в срок до 1 апреля погасить долг в размере 381 млн руб., подавляющая его часть приходилась на задолженность перед налоговой. Помимо физлиц, гасить долги предприятия в марте вызвалось ООО «Юлташ». В итоге в начале апреля в УФНС России по Татарстану подтвердили, что задолженность АО «СК «Татфлот» погашена в полном объеме третьим лицом. Новый иск поступил в татарстанский арбитраж в июне 2021-го — и опять от УФНС по Татарстану. Указанная в карточке дела сумма задолженности — 315,35 млн руб. В декабре 2021 года стороны заключили мировое соглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тестовый рейс на "Метеоре-2020" по маршруту Чистополь – Набережные Челны компании Флот РТ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Тестовый рейс на "Метеоре-2020" по маршруту Чистополь – Набережные Челны компании Флот РТ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В 2023 году компания «Татфлот», долгие годы являвшаяся основным оператором речных пассажирских перевозок в Татарстане, была отстранена от этой деятельности по решению правительства Татарстана. Причиной послужили многочисленные нарушения требований транспортной безопасности. Для сохранения важного для республики водного сообщения и организации безопасных и комфортных поездок по Волге и Каме правительством Татарстана было инициировано создание новой компании — АО «Флот РТ». На эту новую структуру были возложены все функции по эксплуатации пассажирского флота. Также ей были переданы пассажирские суда.

Сергей Кощеев