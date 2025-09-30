«Татфлот» взял на борт треть миллиарда
Судоходная компания заключила мировое соглашение с обязательствами в 370 млн рублей
Судоходная компания АО «Татфлот» намерена в очередной раз избежать банкротства за долги по налогам и сборам, заключив мировое соглашение с Федеральной налоговой службой на сумму, превысившую начальные исковые требования почти вдвое. Мировое соглашение заключено на фоне роста убытков основного должника и падения выручки поручителя. Впрочем, отстраненной решением правительства Татарстана от пассажирских перевозок судоходной компании неоднократно удавалось избегать банкротства.
Буксировка Метеора Михаил Девятаев после поломки в 2024 году
Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры
Арбитражный суд Татарстана на днях утвердил мировое соглашение между АО «Татфлот» и Федеральной налоговой службой, которая требовала банкротства судоходной компании из-за долга по налогам и сборам на сумму 192 млн руб (иск подан в апреле 2025 года). В результате мирового соглашения АО «Татфлот» признало долг перед ФНС в почти вдвое большем размере — свыше 370 млн руб. Большую часть из него (почти 166,6 млн руб.) составил НДС. Еще 99,5 млн руб. компания возместит в счет уплаты страховых взносов, говорится в материалах судебного заседания.
Согласно мировому соглашению, долги судоходной компании перед налоговой службой будут погашены в течение 12 месяцев по ставке, соответствующей ключевой ставке ЦБ. Напомним, ее размер на сегодняшний день составляет 17% годовых. На стороне должника по мировому соглашению выступили еще две организации: ООО «ДорСтрой» и ООО «Бизнес-Формат», которое является исполнительным органом «ДорСтроя». Компании осуществят в пользу ФНС 12 ежемесячных платежей по 30,9 млн руб. В качестве обеспечительной меры «Татфлот» предоставляет налоговой службе в залог недвижимость.
АО «Татфлот» зарегистрировано в 2007 году. Выручка компании за 2024 год снизилась на 19% и составила 961,2 млн руб. Себестоимость продаж — 1,1 млрд руб., снижение на 14,84%. Валовая прибыль (убыток) — 135,2 млн руб., снижение на 40,73%. Прибыль (убыток) от продаж — 206,6 млн руб., снижение на 106,03%. Прибыль (убыток) до налогообложения — 44,1 млн руб., увеличение на 43,44%. Чистый убыток — 37,6 млн руб., снижение на 16,68%. По данным на 31 декабря 2024 года, активы компании — 3 млрд руб., за год прирост на 9,1%. Чистые активы на ту же дату — —174 млн руб., за год уменьшение на 104 млн руб.
Компания «ДорСтрой» зарегистрирована в 2011 году и на 100% принадлежит Равилю Зиганшину, гендиректору строительной компании «ПСО-Казань». Размер уставного капитала ООО «ДорСтрой» — 10 тыс. руб., выручка за 2023 год составила 607,5 млн руб., за 2024 год — 91 млн руб., то есть в 6 раз меньше. Себестоимость продаж за 2024 год — 90,6 млн руб. Валовая прибыль на конец 2024 года — 450 тыс. руб. У компании богатый опыт участия в арбитражных производствах. На сегодняшний день, по данным системы «Контур.Фокус», зафиксировано 62 арбитражных дела на общую сумму 3,6 млрд руб. Из них 10 дел еще находятся в производстве. Компания выступала истцом в 23 делах, чаще всего оспаривая действия приставов, и ответчиком в 27 делах, в основном по исполнению обязательств и страхованию. По «ДорСтрою» зафиксировано 3817 исполнительных производств, из которых 82 открыты на сумму около 630 тыс. руб., преимущественно по штрафам.
Советник, адвокат Forward Legal Данил Бухарин называет мировое соглашение по делу о банкротстве «Татфлота» попыткой сохранить бизнес и избежать затяжной процедуры конкурсного производства. «Компания согласилась признать задолженность перед ФНС более чем в 370 млн руб. и выплатить ее в течение года равными ежемесячными платежами. Важный момент — на сумму начисляются проценты по ключевой ставке ЦБ, что делает соглашение сопоставимым с кредитной рассрочкой под рыночный процент», — отмечает эксперт.
«Чтобы минимизировать риски ФНС, „Татфлот“ предоставил в залог недвижимость, а третье лицо („ДорСтрой“) выступило поручителем — то есть налоговый орган в случае невыполнения графика имеет реальные инструменты взыскания. Такое обеспечение повышает устойчивость схемы и снижает вероятность, что соглашение окажется „пустышкой“. Тем не менее для компании остается высокий риск: ежемесячный платеж свыше 30 млн руб. потребует стабильного денежного потока, иначе залог и поручительство будут реализованы», — подчеркнул эксперт в беседе с Ъ.
Иск ФНС о признании АО «Татфлот» банкротом стал девятым за последние 15 лет. Первый иск получила еще в апреле 2011 года за неуплату 318,2 тыс. руб. долга по решению мирового суда. Заявление подала частное лицо, но уже в мае она отказалась от него, и дело закрыли. Через четыре года, в июне 2015-го, судоходную компанию задумало обанкротить ЧОП «Чишма» из Тюлячинского района. Долг здесь был в разы выше — более 5 млн руб., но его «Татфлот» погасил, и производство ожидаемо прекратили. Третья попытка обанкротить «Татфлот» случилась в июне 2017-го. Истцом выступала Федеральная налоговая служба, а в качестве долга была указана сумма в 67,8 млн руб. Тогда «Татфлот» оплатил большую часть требований, на момент судебного заседания в августе 2017-го оставалось заплатить примерно 110 тыс. руб. В соответствии с п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве заявление о признании должника несостоятельным принимается арбитражным судом, если требования к нему в совокупности составляют не менее чем 300 тыс. руб., поэтому АС РТ отказал во введении наблюдения и прекратил производство.
В 2018 году «Татфлот» вновь накопил задолженность по налогам на 61,9 млн руб., и ФНС опять пошла в суд. Однако и в этот раз судоходная компания избежала банкротства по вышеописанной схеме, так как выплатила большинство долгов до заседания. Самое длительное дело о банкротстве «Татфлота» завели в августе 2019 года после иска опять же ФНС. К нему присоединились другие кредиторы, и в итоге суд ввел против судоходной компании процедуру наблюдения. В июне 2021 года производство прекратили — с начала года Арбитражный суд Татарстана рассмотрел целый ряд ходатайств о погашении долгов судоходной компании «Татфлот», которая находилась в стадии наблюдения. В начале марта суд удовлетворил одно из этих ходатайств — от некой Оксаны Синикиной, которая обязалась в срок до 1 апреля погасить долг в размере 381 млн руб., подавляющая его часть приходилась на задолженность перед налоговой. Помимо физлиц, гасить долги предприятия в марте вызвалось ООО «Юлташ». В итоге в начале апреля в УФНС России по Татарстану подтвердили, что задолженность АО «СК «Татфлот» погашена в полном объеме третьим лицом. Новый иск поступил в татарстанский арбитраж в июне 2021-го — и опять от УФНС по Татарстану. Указанная в карточке дела сумма задолженности — 315,35 млн руб. В декабре 2021 года стороны заключили мировое соглашение.
Тестовый рейс на "Метеоре-2020" по маршруту Чистополь – Набережные Челны компании Флот РТ
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В 2023 году компания «Татфлот», долгие годы являвшаяся основным оператором речных пассажирских перевозок в Татарстане, была отстранена от этой деятельности по решению правительства Татарстана. Причиной послужили многочисленные нарушения требований транспортной безопасности. Для сохранения важного для республики водного сообщения и организации безопасных и комфортных поездок по Волге и Каме правительством Татарстана было инициировано создание новой компании — АО «Флот РТ». На эту новую структуру были возложены все функции по эксплуатации пассажирского флота. Также ей были переданы пассажирские суда.