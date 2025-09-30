Росгвардия передала КНИТУ-КАИ вертолет «Ансат» первого поколения для учебных и образовательных целей. Вертолет, ранее использовавшийся для охраны общественного порядка, теперь станет учебным экспонатом новой лаборатории в Технополисе КАИ на улице Подлужной. Об этом сообщает пресс-служба КНИТУ-КАИ.

Фото: Пресс-служба КНИТУ-КАИ Росгвардия передала КНИТУ-КАИ вертолет «Ансат»

Экспонат позволит студентам изучать устройство и обслуживание действующей авиационной техники. Это часть масштабного проекта по развитию школы «Комплексная авиационная инженерия», включающего создание Центра авиамоделизма Татарстана, учебного центра по восьми профильным компетенциям, конструкторской площадки НПЦ и новых лабораторий.

Вертолет «Ансат» производится на Казанском вертолетном заводе. Ранее сообщалось, что Казанский вертолетный завод и Росавиация второй за год инициировали проверку парка многоцелевых вертолетов «Ансат» из-за обнаружения коррозии.

Анна Кайдалова