CIES признал Матвея Кисляка самым разносторонним молодым полузащитником мира

Российский футболист Матвей Кисляк, выступающий за московский ЦСКА, назван Международным центром спортивных исследований (CIES) самым многогранным полузащитником мира среди игроков не старше 21 года. Организация сообщила об этом на своей странице в социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

CIES оценил эффективность Матвея Кисляка на поле, выделив семь игровых аспектов. Каждый навык оценивался по 100-балльной шкале. Наиболее успешным 20-летний российский хавбек, по мнению исследователей, оказался в созидании, умении строить комбинации (orchestration), здесь его оценили на 87 баллов. За командную игру (assistance) он получил 85, за защиту «внизу» (ground defence) — 82, за начало атаки (build up) — 80, за дриблинг (take on) — 79, за завершение (finishing) — 76, за игру в воздухе (aerial play) — 68.

В текущем сезоне Матвей Кисляк провел 15 матчей за ЦСКА в различных турнирах. На счету воспитанника армейской команды три гола и пять результативных передач. В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА лидирует с 21 очком после десяти туров. Ближайших преследователей — московский «Локомотив» и «Краснодар» — она опережает на один пункт.

Арнольд Кабанов