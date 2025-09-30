Компании играют против мидлов

В компаниях начали сокращать специалистов мидл-сегмента. На тенденцию обратил внимание “Ъ FM”, опросив HR-специалистов. Сокращения идут во многих сферах от IT до девелопмента и финансов. Правда, сокращения пока не носят массовый характер. Как следует из результатов опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», к оптимизации персонала готовится каждая десятая компания. В конце прошлого года такие планы были у 8% фирм. С тех пор также вдвое уменьшилась доля организаций, готовых нанимать новых сотрудников.

Почему происходят сокращения? Основатель и гендиректор агентства Changellenge Андрей Алясов считает, что дело в снижении доходов: «Я заметил, что сейчас крупные IT-компании и банки находятся в режиме обзора эффективности работы, а он там обычно проходит, условно, раз в год, они будут гораздо требовательнее. Если и не будут сокращать, то будут снижать количество повышений, которые получают сотрудники. Кроме того, многие, особенно крупные, компании удвоили количество ставок стажировок. По сути, они предвосхищают, что количество мидлов в компаниях будет сокращаться, но работу кому-то все равно потребуется делать, просто заменяют более эффективными с точки зрения вложения денег ставками стажеров или джунов.

Я думаю, что сейчас это затрагивает где-то 5-10% людей, которые работают в самых крупных или передовых компаниях страны. Со временем это будет только усиливаться, потому что у нас достаточно сильно повышается налогообложение со следующего года. Естественно, все компании пойдут в эффективность. С другой стороны, это не самая лучшая вещь с точки зрения дальнейшей возможности трудоустройства, потому что любая следующая компания, которая видит, что человек был сокращен, подумает, что это плохой специалист и не захочет его нанимать.

В России до сих пор рекордно низкие уровни безработицы. Вопрос лишь в том, что людям придется согласиться на менее хорошие условия в менее известной компании и так далее. Все это продлится где-то в течение полугода. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь».

Тенденция отмечается и среди управленцев, рассказал “Ъ FM” заместитель генерального директора портала «Работа.ру» Александр Ветерков. Причины в отсутствии карьерного роста и премий: «Нельзя сказать, что это сильно масштабная история, обычно про оптимизацию говорит 3-5% компаний, а здесь в два раза больше. Можно говорить о том, что компании подсчитывают свою юнит-экономику и понимают, какие подразделения или какие сотрудники для них эффективны, а какие нет, дальше производят оптимизацию.

В первую очередь страдают рекрутинг, поскольку компании уменьшают количество найма новых людей, бухгалтеры, юристы, экономисты, бэк-офис, маркетинг, поскольку сокращают затраты.

Явного увольнения и высвобождения большого количества руководителей мы не видим. При этом сокращается разрыв зарплат между руководителями и рядовыми сотрудниками. Это говорит о том, что рядовым сотрудникам или руководителям среднего звена повышались оклады, а у менеджмента повышений не было, потому что они привязываются к результатам деятельности компании, к прибыли, а прибыли не выросли.

Доходность высшего менеджмента либо сохраняется, либо снижается относительно прошлых лет. При этом на рынке ситуация такова, что о сотрудников с хорошим опытом и знаниями не хватает практически во всех сегментах. Поэтому большинство из сокращенных сотрудников найдут работу достаточно быстро».

В августе “Ъ FM” сообщал о росте скрытой безработицы на предприятиях. Доля работников в простое увеличивалась почти до 40 тыс. человек. Росло в июне и число увольнений. Заявление подал каждый пятый от среднего числа сотрудников, сообщает Роструд.

Александра Майданская