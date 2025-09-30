Немецкую коалицию вывезли подышать

30 сентября в Германии открылось двухдневное заседание кабинета министров под руководством канцлера Фридриха Мерца. Такая встреча впервые проходит в нетипичном месте в пригороде Берлина и призвана укрепить «союзнический дух» нередко ссорящейся коалиции и очертить контуры внутренних реформ. С учетом внешнеполитических амбиций Мерца, который намерен вернуть ФРГ лидирующую роль в ЕС и в международных делах, страна остро нуждается в укреплении собственной экономики. Однако за полгода у власти правительство так и не выработало общего подхода к этой проблеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министры германского правительства во главе с канцлером Мерцем (справа) перед началом встречи на вилле Борзиг

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Министры германского правительства во главе с канцлером Мерцем (справа) перед началом встречи на вилле Борзиг

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В Германии Фридриха Мерца уже прозвали «канцлером иностранных дел» за его активную внешнюю политику. Теперь он решил сосредоточиться на внутренней. 30 сентября на вилле Борзиг открылось двухдневное выездное заседание кабинета министров, главной темой которого обозначили реформы, необходимые для укрепления экономики. Иронично, что выбор места пал на резиденцию МИДа, а не на дворец Мезеберг, традиционно предназначенный для правительственных мероприятий.

Впрочем, господин Мерц не впервые заимствует эту резиденцию у внешнеполитического ведомства: именно здесь он уже принимал президента Франции Эмманюэля Макрона. Причина проста: дворец Мезеберг находится в Бранденбурге, а вилла Борзиг — на окраине Берлина. И, в отличие от дворца, она не предназначена для проживания, но зато позволяет канцлеру быстро добраться до аэропорта: в среду он намерен принять участие в Совете ЕС.

Двухдневная встреча вряд ли будет простой: лишь 22% немцев считают работу кабинета Мерца удовлетворительной, а последний опрос ARD DeutschlandTrend показал, что 77% населения недовольны взаимодействием партнеров по коалиции.

И действительно, разногласия между блоком христианских и социальных демократов (ХДС/ХСС) и социал-демократами (СДПГ) не раз становились достоянием общественности. За полгода у власти партнеры так и не смогли найти общий язык по многим вопросам — от процедуры назначения кандидатов в Конституционный суд, которая переросла в затяжной скандал, до публичной критики друг друга из-за разных подходов к сокращению бюджета. На вилле Борзиг сторонам придется приложить усилия, чтобы перейти из режима соперников в режим союзников: им необходимо заложить основу для сокращения бюджета Германии и дальнейших реформ.

На повестке дня две ключевые темы: модернизация государства и сокращение бюрократии.

Перед началом заседания канцлер пообещал «сделать все возможное, чтобы экономика Германии встала на ноги». О ее состоянии кабинету расскажет приглашенный профессор Принстонского университета Маркус Бруннермайер, доклад которого будет сосредоточен на вопросе конкурентоспособности Германии.

Но позитивной картины министрам ждать вряд ли стоит: несмотря на прогнозируемый выход ФРГ из рецессии, немецких производителей поджимают конкуренты из Китая, дорогая электроэнергия и пошлины США. Кроме того, страна сталкивается с проблемами старения населения, нехватки квалифицированной рабочей силы, высоких налогов и чрезмерной бюрократии. Неслучайно на встрече присутствуют и представители двух концернов — Lufthansa и Schwarz Group, которые выступят с собственными докладами.

Однако главным в программе заседания должна стать презентация 21-страничного плана модернизации экономики от министра цифровизации Карстена Вильдбергера.

По данным RND, документ состоит из 80 пунктов и разделен на пять направлений, которые должны перестроить всю систему оказания госуслуг и перевести большинство процессов в онлайн. Проект заметно отличается от того, что предлагали прежние правительства, и был высоко оценен экспертами. Считается, что его реализация позволит сократить бюрократию на 25% и сэкономить €16 млрд бюджетных средств. Однако ни возможные сроки принятия инициативы, ни начало ее реализации пока не определены. Также свои проекты представят главы Минфина, Министерства окружающей среды и Минтранспорта.

Последний доклад, впрочем, оказался под вопросом: глава ведомства Патрик Шнидер потерял сознание в ходе первого заседания кабинета министров и был экстренно госпитализирован. Политик не смог принять участия в совместном фотографировании, и пока неизвестно, будет ли он присутствовать на втором дне встречи.

Так или иначе, эти инициативы — прямое продолжение обещанной Мерцем «осени реформ», которая пока вызывает скепсис даже у его сторонников.

Причин несколько: канцлера уже не раз ловили на том, что его слова расходятся с действиями, а быстрые решения внутри правительства остаются лишь обещаниями из-за слишком больших разногласий в коалиции. Удастся ли в ходе двухдневного заседания переломить ситуацию, станет ясно в ближайшие недели. Для Фридриха Мерца это заседание — не только тест на прочность коалиции, но и проверка его личной способности конвертировать амбиции в результат.

Вероника Вишнякова