Житель Тутаева задержан за ночной дебош на улице

В Тутаеве полиция задержала местного жителя за ночной дебош на улице Луначарского, сообщили в УМВД России по Ярославской области. Инцидент произошел 29 сентября, когда в службу «112» поступило сообщение о неадекватном мужчине, бившемся о машины у подъезда одного из домов. На ногах у него не было обуви.

Прибывшие полицейские обнаружили нарушителя, который громко ругался и игнорировал замечания. Задержанного 2004 года рождения доставили в отдел полиции, где составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Согласно закону, за мелкое хулиганство предусмотрен штраф или административный арест до 15 суток.

Антон Голицын