Американским военным запретят носить бороды

В США ужесточат требования к физической подготовке и внешнему виду военнослужащих. Американские военные будут сдавать более строгие, гендерно-нейтральные нормативы, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

В армии США будут введены требования к росту и весу военнослужащего. Дважды в год будут проводиться тесты на физическую подготовку. «Мы не говорим о горячей йоге или растяжке»,— подчеркнул министр войны (цитата по The Washington Times).

По словам господина Хегсета, для него утомительно смотреть на толстых солдат на построении. «Точно так же совершенно неприемлемо видеть располневших генералов и адмиралов в коридорах Пентагона, — продолжил министр. — Это выглядит некрасиво». Мужчинам-военнослужащим также будет запрещено носить бороды и длинные волосы (исключение сделают для сил специального назначения).

Глава военного министерства США также отметил, что вводимые правила могут повлиять на количество женщин в американской армии. Но, по его словам, это приемлемая потеря: «Если женщины могут это сделать — отлично. Если нет — то как есть». Пит Хегсет подчеркнул, что перед Пентагоном не стоит цели намеренно сократить женский личный состав.