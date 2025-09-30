Швейцария вслед за ЕС сняла санкции с бизнесмена Езубова и бывшего министра ЛНР

Швейцария сняла санкции с бизнесмена Павла Езубова и бывшего министра энергетики Луганской Народной Республики (ЛНР) Константина Завизенова. Меры вступают в силу 1 октября в 00:00 мск, передает ТАСС со ссылкой на Государственный секретариат по экономическим вопросам страны.

15 сентября Евросоюз также исключил господ Езубова и Завизенова из санкционных списков. Согласно уведомлению в официальном журнале ЕС, господина Завизенова вывели из-под санкций в связи со смертью. Он покончил с собой в 2024 году. В отношении Езубова до сих пор действуют санкции Великобритании.

Павел Езубов — сын депутата Госдумы от Краснодарского края Алексея Езубова. Он попал под санкции Евросоюза в 2022 году.

Константин Завизенов с 2003 года работал в инвестиционных департаментах Минэнерго, Минпромэнерго и концерне «Росэнергоатом». С 2010 по 2016 год он занимал пост директора по управлению рисками в «Интер РАО ЕЭС». Министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР его назначили в августе 2022 года. В этом же году он попал под санкции ЕС.