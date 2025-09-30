Тьен на плетень

Даниил Медведев не воспользовался возможностью во второй раз в текущем сезоне дойти до финала соревнования Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и побороться за первый с мая 2023 года титул. В полуфинале China Open, пекинского турнира категории 500 с призовым фондом $4 млн, он не смог одолеть Лернера Тьена, снявшись при счете 7:5, 5:7, 0:4. Именно юный американец нанес россиянину одно из самых чувствительных поражений в сезоне — во втором круге Australian Open.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев в полуфинальном матче против Лернера Тьена

Фото: Tingshu Wang / Reuters Даниил Медведев в полуфинальном матче против Лернера Тьена

Фото: Tingshu Wang / Reuters

После трех матчей пекинский турнир складывался для Даниила Медведева удачно. Шансы на второй за год финал и первый большой успех уже через пару недель после смены тренерского штаба (в новом главной фигурой выглядит швед Томас Юханссон) замаячили после победы над третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

Прошедший в среду полуфинал против 19-летнего Лернера Тьена тоже привлекал внимание. В том числе из-за бэкграунда. Именно с поражения от этого юноши по большому счету начались злоключения Медведева в текущем сезоне.

В тяжелейшем матче второго круга Australian Open, растянувшемся почти на пять часов, располагавшийся во второй сотне рейтинга ATP американец вьетнамского происхождения сенсационно выбил россиянина, входившего тогда в топ-5. Теперь дистанция между оппонентами сократилась: Медведев перед полуфиналом занимал 18-ю строчку мировой классификации. Тьен — 52-ю, правда уже гарантировав себе дебют в топ-40 на следующей неделе. Этот их матч также получился крайне напряженным.

Медведев начал его с проигрыша своей подачи: Тьен сразу стал играть россиянину под бэкхенд и дождался трех ошибок в четырех розыгрышах. В двух следующих геймах фальшь никуда не делась. После смазанного смэша Медведев уступал уже 0:3 с двойным брейком. Впрочем, на этом отрезке подавляющего преимущества, на которое намекал счет, перспективный американский левша не имел. Он действовал умно и разнообразно, но сказывалось одно обстоятельство: в арсенале не очень высокого (180 см) и не слишком физически сильного Тьена отсутствуют удары, представляющие по-настоящему серьезную угрозу, позволяющие легко брать розыгрыши.

И совсем ведь не удивило, что примерно полчаса спустя Медведев за счет агрессивной игры вышел вперед — 5:4. В десятом гейме у него появился сетбол, но воспользоваться шансом не удалось: очередной затяжной розыгрыш завершился промахом россиянина на коротком мяче. Так или иначе, продолжавшаяся больше часа партия осталась за Медведевым, взявшим четыре очка подряд в 12-м гейме.

До поры казалось, что второй сет получится совсем другим. В нем Даниил Медведев сразу захватил инициативу и стал играть гораздо свободнее. Но Тьен, уступавший 1:4 (15:30), переломил ситуацию.

Он не выключился, продолжал сопротивляться, и это дало плоды. Сделав обратный брейк при счете 2:4, американец не удержал свою подачу. Однако российский теннисист простил ему неточности. В девятом гейме он не смог подать на матч. В 11-м — ушел с тройного брейк-поинта, но не смог отыграть четвертый. Количество невынужденных ошибок, допущенных Медведевым, приблизилось к пяти десяткам (при 28 активно выигранных мячах). 12-й гейм, в котором подавал на партию уже Тьен, не вышел для него каким-то особенно простым. Но в нужный момент тинейджер, не обладающий вообще-то могучей подачей, нашел эйс, а после этого удачно вышел к сетке и довершил дело хорошим кроссом.

На решающий сет Даниил Медведев вышел прихрамывая и уже ко второму гейму передвигался по корту с большим трудом. Он отказался от продолжения превратившегося в пустую формальность матча при счете 0:4. Медведев в 12-й раз в нынешнем году не смог одолеть игрока, не входящего в первую полусотню мирового рейтинга.

У Лернера Тьена, находящегося на другом отрезке карьерной траектории, динамика более приятная. В свой первый полноценный сезон в туре победитель юношеского Australian Open 2023 года одержал шесть побед над игроками из топ-10. Одна такая была и в столице Китая — над девятой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти, кстати тоже на отказе (соперник американца снялся при счете 6:4, 3:6, 0:3 из-за травмы). В дебютном финале на уровне ATP Тьену предстоит более серьезное испытание. Его соперник — соотечественник Музетти Янник Синнер — вторая ракетка мира, победитель четырех турниров Большого шлема.

Роман Левищев