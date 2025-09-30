Инвесторы идут в разведку

Структура бенефициара Highland Gold Владислава Свиблова стала совладельцем предприятия, изучающего запасы золота, серебра и цинка Среднедепской площади в Амурской области. Компании бизнесмена ищут новые перспективные добывающие активы в условиях высоких цен на металлы. Но вопрос наличия достаточных для рентабельной добычи запасов в этом регионе остается открытым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

«Кросс Холдинг» Владислава Свиблова стал совладельцем ООО «ГРФ "Кратон"», которое занимается изучением недр в пределах Среднедепской рудоперспективной площади в Зейском районе Амурской области. Это следует из данных ЕГРЮЛ. «Кросс Холдинг» в сентябре получил 0,01% компании, а также стал залогодержателем остальных 99,99%, которыми владеет Василий Масенко.

Прогнозные ресурсы площади на момент продажи прав на лицензию в 2012 году оценивались в 9,6 тонны золота, 40,5 тонны серебра, 6,5 тыс. тонн свинца, 2,5 тыс. тонн цинка и 25,1 тыс. тонн мышьяка.

Лицензия действует до 31 декабря 2038 года.

Представитель Владислава Свиблова отказался от комментариев. Связаться с ГРФ «Кратон» не удалось.

Основной актив Владислава Свиблова — Highland Gold. По данным издания «Золото и технологии», аффилированные с группой предприятия в 2024 году заняли второе место по добыче золота в РФ после «Полюса» с показателем 33 тонны. Деятельность группы сосредоточена вокруг производственных центров в Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях и Чукотском автономном округе.

У господина Свиблова уже есть активы в Амурской области. Связанные с ним структуры ранее приобрели у Василия Масенко Зейскую горную компанию и ГПК «Сахтахан», которые владеют лицензиями на разведку и добычу металлов, включая медь и золото, в пределах Восточно-Умлеканского и Умлеканского рудных узлов. Кроме того, к «Кросс Холдингу» перешла компания «Амурмедь», работавшая над разработкой медно-порфирового месторождения Иканское в Амурской области (см. “Ъ” от 27 августа).

Старший юрист White Stone Валерия Демина говорит, что приобретение 0,1% могло быть необходимо для закрепления минимального корпоративного контроля. «Подобные модели широко применяются в практике и позволяют инвестору контролировать состояние заложенного актива без перехода формального права собственности до наступления определенных условий»,— поясняет она. Руководитель практики «А-Про» Павел Марущак полагает, что стороны договорились об определенном периоде аудита ресурсов и детального анализа внутренней документации. По словам начальника аналитического отдела «Риком-Траста» Олега Абелева, «Кросс Холдинг» мог предоставить средства под залог доли, чтобы начинать финансирование геологоразведки и не брать на себя налоговые обязательства, связанные с куплей-продажей.

Собеседник “Ъ” в золотодобывающей отрасли говорит, что вопрос наличия количества сырья соответствующего качества, которое обеспечивает рентабельную отработку в Зейском районе Амурской области, до сих пор остается спорным.

С другой стороны, по его словам, этот регион, один из немногих на Дальнем Востоке, отчитается энергетическим профицитом, что создает положительные предпосылки для строительства добывающих и перерабатывающих мощностей.

Олег Абелев также отмечает, что Среднедепская площадь — проект на ранней стадии, где не подсчитывались достоверные запасы по категориям С1, С2. А реальные результаты бурения, добавляет эксперт, бывают хуже прогнозных. По оценкам аналитика, только текущий этап геологоразведки может потребовать несколько миллиардов рублей, к тому же Зейский район далеко не самый легкодоступный в Амурской области, что повышает операционные расходы. Зато, продолжает господин Абелев, цены на металлы, включая золото и цинк, находятся на высоких уровнях.

Согласно данным Bloomberg, 30 сентября котировки золота на споте корректировались до $3,8 тыс. за унцию, серебра — до около $46 за унцию. Золото торгуется вблизи исторического максимума, серебро — максимального уровня за несколько лет. Как отмечали аналитики БКС, несмотря на стабилизацию геополитических конфликтов, глобальная торговая неопределенность продолжает подстегивать цены на золото. Трехмесячный фьючерс на цинк на Лондонской бирже металлов (LME) в середине сентября достигал $2,99 тыс. за тонну — максимума с начала 2025 года, к концу месяца котировки скорректировались до $2,94 тыс. за тонну. Как отмечает Bloomberg, на мировом рынке, за исключением Китая, запасы цинка сокращаются, а металлургические заводы снижают объемы производства.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев