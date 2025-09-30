«Практика» вложит до 9,9 млрд рублей в КРТ на Эльмаше в Екатеринбурге

Компания «Практика» заключила кредитное соглашение на сумму 9,9 млрд руб. с банком ДОМ.РФ для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в районе Эльмаш, сообщили в пресс-службе компании. Документ был заключен в рамках форума и выставки 100+ Technobuild в Екатеринбурге.

Проект охватывает участок площадью 22,2 тыс. кв. м. в границах улиц Бабушкина, Корепина и Стачек. Компания планирует расселение 17 старых домов общей площадью около 9,2 тыс. кв. м, а также строительство новых жилых зданий, детского сада на 150 мест и спортивного объекта. Реализация проекта рассчитана на срок до 13 лет.

«Такие проекты позволяют возводить современные энергоэффективные дома с продуманными планировками и благоустроенными дворовыми пространствами, формировать социальную инфраструктуру, востребованную каждый день»,— отметил генеральный директор компании «Практика» Александр Невмержицкий.

По данным Единого ресурса застройщиков, компания «Практика» является лидером по объему ввода жилья в Свердловской области по итогам восьми месяцев 2025 года. Портфель компании превышает 1 млн кв. м недвижимости. Кроме того, компания планирует выход на новые площадки в Самаре, Кемерово, Кургане и Томске. Общий потенциал всех земель по КРТ превышает 600 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что «Практика» купила участок под КРТ в Завокзальном районе Екатеринбурга за 10 млн руб.

Полина Бабинцева