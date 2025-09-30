В Удмуртию ввезено около 900 тысяч срезов цветов и горшечных растений за год
866,1 тыс. срезов цветов и 27 тыс. горшечных растений поступили в Удмуртию из Москвы с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Продукция импортирована из Нидерландов, Эквадора, Италии, Коста-Рики и Мексики. 29 сентября сотрудники управления провели контроль ввоза 51,38 тыс. срезов цветов и не выявили нарушений или карантинных организмов.
Напомним, 14,3 тыс. голов суточных цыплят поступили в Удмуртию из Франции. Птицеводческое предприятие Увинского района получило разрешение на ввоз цыплят.