Киоски сети «Вечерний Челябинск» в октябре закроют на зиму

В Челябинске 1 октября временно закроют киоски «Вечерний Челябинск». Администрация сети сообщила об этом партнерам. Письмо имеется в распоряжении „Ъ-Южный Урал“.

Причиной приостановки деятельности стал рост затрат на содержание киосков зимой.

«При благоприятных условиях и государственных мерах поддержки мы готовы будем продолжить сотрудничество»,— говорится в письме.

Директор ООО «Позитив» (компания, управляющая киосками) Наталья Шурпа отказалась комментировать ситуацию.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Позитив» создано в Челябинске в 2006 году. Основной вид деятельности — «розничная торговля газетами и журналами». В 2024 году выручка компании составила 24 млн руб., убыток — 250 тыс. руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в октябре 2019 года Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом АО «Роспечать», которая также развивала сеть киосков прессы в Челябинске. За время конкурсного производства количество павильонов значительно сократилась: в 2018 году в населенных пунктах региона было более 400 точек продаж «Роспечати», в сентябре этого года, по данным сервиса «2ГИС», их осталось 80.

Виталина Ярховска