ДоброFON умножил благотворительный фонд

29 сентября в матче в FONBET чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» принимал новосибирскую «Сибирь» (встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев). На трибуны пришло 7270 болельщиков, а ДоброFON умножил это число на 100. В результате в благотворительный фонд «Подарок ангелу» отправилось 727 тыс. руб.

Отметим, что игра состоялась незадолго до Всемирного дня поддержки людей с церебральным параличом (ДЦП) — отмечается каждую первую среду октября. Поэтому встречу магнитогорцев и новосибирцев было решено провести в формате Доброматча. На раскатке команды использовали тематические шайбы, а игровой комплект выбирали на сайте Корпорации добра. Итоговый комплект в ретростиле был разрисован детьми с диагнозом ДЦП.

В фойе «Арены Металлург» были организованы активности с легендами магнитогорской команды: Евгений Тимкин играл с каждым желающим в аэрохоккей, Василий Кошечкин оценивал разрисованную детьми вратарскую амуницию в рамках акции «Разукрась шлем», а Сергей Мозякин раздавал автографы и провел стартовое вбрасывание вместе с подопечным фонда.

Позднее состоится благотворительный аукцион игровых свитеров хоккеистов, все деньги с которого будут направлены на нужды подопечных фонда «Подарок ангелу».

Александр Петров