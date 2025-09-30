Bloomberg: Китай приостановил закупку железной руды у австралийской BHP Group
Китайская государственная компания China Mineral Resources Group (CMRG) потребовала от местных производителей стали и трейдеров временно приостановить закупки всех новых партий руды у австралийской компании BHP Group. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, это означает невозможность заключения новых сделок, в том числе по грузам, уже отправленным из Австралии. Единственная доступная для торговли железная руда от BHP — это поставки для Китая в юанях.
Источники Bloomberg отмечают, что такое решение было принято после нескольких встреч между представителями китайской стороны и австралийской компании, на которых обсуждались спорные ценовые моменты, однако соглашение достигнуто не было.
CMRG никак не комментирует эти сообщения. Представитель BHP заявил, что компания не может комментировать коммерческие соглашения.