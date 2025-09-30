Bloomberg: Китай приостановил закупку железной руды у австралийской BHP Group

Китайская государственная компания China Mineral Resources Group (CMRG) потребовала от местных производителей стали и трейдеров временно приостановить закупки всех новых партий руды у австралийской компании BHP Group. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, это означает невозможность заключения новых сделок, в том числе по грузам, уже отправленным из Австралии. Единственная доступная для торговли железная руда от BHP — это поставки для Китая в юанях.

Источники Bloomberg отмечают, что такое решение было принято после нескольких встреч между представителями китайской стороны и австралийской компании, на которых обсуждались спорные ценовые моменты, однако соглашение достигнуто не было.

CMRG никак не комментирует эти сообщения. Представитель BHP заявил, что компания не может комментировать коммерческие соглашения.

Евгений Хвостик