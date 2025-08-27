Politico: Трамп убеждал Орбана не препятствовать вступлению Украины в ЕС

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре пытался убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять возражения против вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники. О разговоре на эту тему, состоявшемся вскоре после встречи американского президента с европейскими лидерами, писало агентство Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан и Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Виктор Орбан и Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

По данным Politico, Украина ожидает, что давление со стороны Дональда Трампа убедит венгерского премьера изменить свою позицию. При этом два неназванных дипломата отметили, что динамика этого вопроса уже изменилась.

Источники Bloomberg сообщали, что вопрос о позиции Будапешта возник во время встречи Дональда Трампа с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа. По данным агентства, участники встречи попросили американского президента повлиять на Виктора Орбана. Телефонный разговор состоялся вскоре после завершения переговоров в Вашингтоне, отмечает Bloomberg.

Правительство Виктора Орбана неоднократно подвергалось критике других стран ЕС из-за позиции по российско-украинскому конфликту: Будапешт выступает против продолжения военной помощи Украине и вступления страны в Евросоюз. 19 августа, вскоре после предполагаемого телефонного разговора с Дональдом Трампом, Виктор Орбан заявил, что «членство Украины в Европейском Союзе не дает никаких гарантий безопасности», а значит увязывать эти вещи «нецелесообразно и опасно».

Лусине Баласян