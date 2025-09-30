Причиной убийства сотрудницы банка в Москве стала личная неприязнь

Московское управление прокуратуры взяло на контроль расследование дела об убийстве замруководителя филиала банка в столице. По данным надзорного ведомства, поводом для преступления стала личная неприязнь. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что убитая неоднократно штрафовала убийцу, который был ее подчиненным, за нарушения. Сам сотрудник банка узнал, что его планируют снова оштрафовать, а затем уволить.

Бывший работник отделения банка убил свою начальницу сегодня на Автозаводской улице. Злоумышленник задержан, его планируют доставить на допрос. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Никита Черненко