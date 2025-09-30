Ким Кардашьян судится с французской полицией

Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян примет участие еще в одном судебном процессе, имеющем отношение к нашумевшему ограблению ее номера в парижском отеле в 2016 году. Как сообщает The Times, парижский суд рассмотрит ее иск против французской полиции и ряда интернет-ресурсов, которые, по мнению истицы, вторглись в ее личную жизнь, допустив распространение видео, в котором она предстала в халате на голое тело.

Иск был подан адвокатами госпожи Кардашьян в 2016 году вскоре после ограбления, в результате которого у знаменитости пропали драгоценности на сумму около €9 млн. Во время нападания саму женщину, которая была в одном халате, связали и заперли в ванной. В этом халате с телефоном в руках госпожа Кардашьян и попала на видео, которое быстро разошлось в сети и даже спровоцировало слухи о том, будто звезда реалити-шоу инсценировала ограбление, чтобы оживить интерес к себе.

В поданном иске госпожа Кардашьян обвиняет «автора и распространителей видео, сделанного без ее ведома, а также против полицейских, которые проводили первый осмотр места преступления». Адвокаты подчеркивают, что видео снято в момент наибольшей уязвимости их клиентки, после нанесенной ей психологической травмы, и само по себе причиняет боль. Кроме того, защитники госпожи Кардашьян указывают на то, что некоторые моменты полицейского расследования, включая снимки, личные данные и т. п., попадали в руки журналистов или публично обсуждались, что добавляло стресса пострадавшей и угрожало ее безопасности.

В мае 2025 года суд в Париже признал виновными восемь из десяти обвиняемых в причастности к ограблению Ким Кардашьян. Они получили штрафы либо сроки от трех до десяти лет, однако в тюрьму ни один из них не попал в силу пожилого возраста, болезней и уже отбытого до суда срока в заключении.

О том, как судили грабителей, напавших на Ким Кардашьян, «Ъ» писал в материале «Бандитский Париж».

Алена Миклашевская