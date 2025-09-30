Google LLC отказался от требований к телеканалам «Спас» и RT

Компания Google LLC отказалась от требования запретить российским СМИ судиться за границей с целью взыскания судебной неустойки (астрента), которую выписали суды в России. Соглашение об урегулировании спора 29 сентября утвердил окружной суд Северного округа Калифорнии, сообщают «Ведомости».

В отношении телеканала «Спас» отказ Google от требований вступает в силу незамедлительно, в отношении RT — после получения лицензии

Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, потому что канал находится под санкциями. Достигнутое соглашение подтверждает, что Google не имела оснований обращаться в американский суд по этому вопросу.

Представляющий интересы российских каналов Артур Зурабян назвал решение суда абсолютно беспрецедентным. Он рассказал, что АНО «ТВ-Новости» и «Фонд православного телевидения» (владелец «Спаса») рассматривают это соглашение как «первый шаг к глобальному урегулированию спора с американской корпорацией». Речь идет в том числе о разблокировке каналов российских СМИ, а также об уплате задолженности российской «дочкой» Google для расчета с кредиторами.

В 2024 году несколько российских телеканалов потребовали от Google выплатить им 2 ундециллиона рублей (единица с 36 нулями) за отказ восстановить их аккаунты в YouTube. По состоянию на февраль 2025 года задолженность Google в России превысила 21,5 млрд руб.