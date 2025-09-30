Даниил Медведев не смог выйти в финал теннисного турнира в Пекине

18-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от продолжения борьбы по ходу полуфинального матча против Лернера Тьена, занимающего в мировом рейтинге 52-е место, в полуфинале China Open — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 с призовым фондом $4 млн.

Встреча завершилась при счете 7:5, 5:7, 0:4. Во втором сете Медведев не смог подать на матч. В третьем он испытывал серьезные трудности с передвижением по корту. Для Медведева это второе за сезон поражение от Тьена. В начале сезона он уступил 19-летнему американцу во втором круге Australian Open.

Для Тьена предстоящий финал — первый в карьере на уровне ATP. Ранее он выиграл три «челленджера» (турнира более низкой категории); в прошлом году играл в решающем матче Итогового турнира ATP среди игроков не старше 21 года, но уступил бразильцу Жуану Фонсеке; в позапрошлом — выиграл юниорский Australian Open. За пекинский титул американец 1 октября поборется со второй ракеткой мира Янником Синнером.

