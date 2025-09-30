TotalEnergies сокращает расходы на $7,5 млрд из-за снижения цен на нефть

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила, что в ближайшие пять лет сократит расходы на $7,5 млрд. Компания снизит чистые капитальные затраты до $16 млрд в 2026 году и до $15–17 млрд в год в период с 2027 по 2030 год. Это на $1 млрд в год ниже предыдущих планов. TotalEnergies отметила, что продолжит фокусироваться на высокорентабельных проектах в области разведки и добычи.

По оценкам Financial Times, этот показатель приближается к уровню 2020 года, когда цены на нефть резко упали во время пандемии COVID-19. Компания также предполагает сокращение расходов на возобновляемые источники энергии.

Опрошенные FT банки и эксперты в области энергетики прогнозируют, что избыточное предложение нефти на мировом рынке может привести к снижению цен на нефть до $50 за баррель или ниже в следующем году. Это уже привело к тому, что такие нефтяные компании, как Chevron и BP, начали сокращать рабочие места, а некоторые, например итальянская Eni, сокращают свои капитальные расходы.

Евгений Хвостик