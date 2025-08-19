СКР проверит сообщения о возможном рабстве на ферме в Воронежской области

Воронежское управление Следственного комитета России (СКР) начало процессуальную проверку после публикации в СМИ и соцсетях информации о незаконном удержании и лишении свободы работников на ферме в селе Подколодновка Богучарского района Воронежской области. Об этом сообщили в ведомстве.

«В соцмедиа размещены публикации о том, что на ферме неизвестные лица незаконно удерживали граждан, а также подвергали их насилию. Следственными органами по данному сообщению незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении СКР.

О ситуации сообщили в правозащитном движении «Альтернатива», по данным волонтеров, в заточении в Воронежской области находятся порядка 100 человек. Они работают на полях и в теплицах. Волонтеры организации узнали об удержании людей по заявке одного из сбежавших и прибыли на место для их вызволения. В итоге им удалось освободить пятерых человек, включая трех граждан Беларуси.

В организации уточнили, что люди находятся за забором и могут выйти в магазин исключительно в сопровождении «старшего». На питание каждому человеку выделяют 3 тыс. руб. в месяц. По словам освобожденных, их кормили просроченными продуктами. Попытки побега из заточения пресекались, за ними следовали наказания.

Владельцы фермы, по данным волонтеров, якобы разговаривали на украинском языке, заманивая работников обещаниями выплатить зарплату и отвезти домой.

Кабира Гасанова