Банный комплекс начали строить в Пошехонье

В Пошехонье начались работы по строительству банно-оздоровительного комплекса, сообщает губернатор Михаил Евраев. На проект выделено более 164 млн руб. из регионального бюджета, и его завершение запланировано на следующий год.

Новый комплекс будет включать бассейн, сауны, парные и оздоровительное отделение. По словам Михаила Евраева, это будет не просто баня, а современное пространство для отдыха и оздоровления местных жителей.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что контракт на строительство банно-оздоровительного комплекса в Пошехонье планировалось заключить с АО «Ярдормост», которое принадлежит правительству области. Предыдущие попытки построить комплекс не удались, так как подрядчики не смогли выполнить работы.

Антон Голицын