Строить баню в Пошехонье будет «Ярдормост»

Контракт на строительство банно-оздоровительного комплекса в Пошехонье планируют заключить с АО «Ярдормост» (принадлежит правительству области). Об этом сообщили в региональном правительстве.

Проект бани в Пошехонье

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В конкурсе по выбору подрядной организации приняла участие одна компания. Стоимость контракта составит 164 млн руб. Заказчиком выступает ГКУ ЯО «Единая служба заказчика».

До середины ноября 2025 года подрядчик должен скорректировать проектную документацию и получить положительное заключение экспертизы, после чего приступить к строительству бани. Объект необходимо возвести к концу 2026 года.

«По условиям контракта в комплексе должны быть предусмотрены купель, сауна, помывочные отделения, комната отдыха и другие помещения»,— добавили в правительстве области.

Напомним, что подрядчика для возведения объекта уже искали неоднократно: победителя первых торгов включили в реестр недобросовестных, вторые торги не состоялись, с еще одной компанией расторгли контракт из-за срыва сроков строительства. Изначально баню должны были построить до 1 декабря 2024 года.

