ЕК: 19-й пакет санкций коснется импорта российского СПГ

Евросоюз планирует ввести запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ). Мера войдет в 19-й пакет санкций против России, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

По словам госпожи фон дер Ляйен, новый пакет ограничений будет включать жесткие меры в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли. «Особенно — и это главный элемент — запрет на импорт СПГ из России в Европейский союз»,— подчеркнула глава ЕК перед совещанием коллегии еврокомиссаров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по вопросам безопасности (цитата по «Интерфаксу»).

19 сентября ЕК утвердила содержание нового пакета антироссийских санкций. В перечень вошли ограничения в области энергетики, финансов и торговли. Также ЕК впервые намерена ввести санкции в отношении криптовалютных платформ и платежной системы «Мир». При этом туристических виз россиян рестрикции коснуться не должны.

