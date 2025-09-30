На стройке под Уфой из-за падения башенного крана пострадали пять человек

В селе Миловка Уфимского района на стройплощадке обрушился башенный кран с двумя рабочими. Также травмы различной степени получили работники, находившиеся в момент падения на земле. Три человека находятся в тяжелом состоянии, погибших нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкирии, инцидент произошел на площадке строящегося многоквартирного дома во время монтажа крана. На каком именно объекте велись работы, в пресс-релизах ведомств не уточняется. По данным «Ъ-Уфа», речь идет о жилом комплексе «Свой берег» группы компаний «Архстрой групп».

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, управления гражданской защиты Уфы. Также в Миловку выехал прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков и сотрудники Гострудинспекции.

