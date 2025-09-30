Путин выступит на заседании клуба «Валдай» 2 октября

Президент Владимир Путин выступит на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Я думаю, что эта сессия будет самая насыщенная, и ждем нашего президента»,— сказал господин Лавров на полях дискуссионного клуба (цитата по ТАСС).

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание «Валдая». Ключевой темой форума в этом году стал «Полицентричный мир». Участники заседания Валдайского клуба представят доклад под названием «Доктор Хаос, или Как перестать бояться и полюбить беспорядок», с которым заранее ознакомился «Ъ».

