Компания уральского бизнесмена приобрела земли в Красноярском крае

Екатеринбургское ООО «Корона Тэхет» приобрело земельные активы красноярского сельхозпредприятия «Горный». Торги прошли в рамках процедуры банкротства ООО «Горный», следует из сообщения арбитражного управляющего.

Учредитель ООО «Корона Тэхит» Малик Гайсин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На продажу было выставлено 478 га земель сельскохозяйственного назначения в Ермаковском районе. Победителем аукциона была признана также зарегистрированная в Екатеринбурге управляющая компания «Авангард», действовавшая в интересах ООО «Корона Тэхет». Она предложила за актив 3,1 млн руб. Согласно итоговому протоколу, всего в торгах приняло участие пять юридических и физических лиц.

По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем ООО «Корона Тэхит», которое занимается вложением в ценные бумаги, является Малик Гайсин. Как писал «Ъ-Урал», Ленинский районный суд Екатеринбурга рассматривает уголовное дело в отношении бизнесмена, который обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере с использованием служебного положения). Ряд активов Малика Гайсина был изъят в пользу государства.

