Лавров: ракеты Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя для Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение о поставках Украине американских крылатых ракет Tomahawk, по всей видимости, пока не принято. При этом он подчеркнул, что их использование не поможет украинским силам изменить военную ситуацию.

«Tomahawk американцы далеко не всем поставляют. Из европейцев, если я не ошибаюсь,— в Испанию и в Нидерланды, остальным как-то остерегаются. И если они считают, что Украина — это ответственная держава, которая будем ими ответственно пользоваться, то это будет для меня удивительным»,— сказал Сергей Лавров журналистам по итогам сессии клуба «Валдай» в Сочи.

По его словам, заявления о возможной отправке ракет — «результат прежде всего давления» Европы на США. «Вашингтон хочет показать, что он учитывает мнение своих союзников»,— отметил глава российского МИДа.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что передача Украине ракет Tomahawk через страны НАТО обсуждается, окончательное решение примет Дональд Трамп. Дальность полета этих ракет — свыше 2 тыс. км, а у некоторых модификаций — до 5,5 тыс. км. Спецпредставитель американского президента Кит Келлог прежде заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь России.

Лусине Баласян