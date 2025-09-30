Лавров: ракеты Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя для Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение о поставках Украине американских крылатых ракет Tomahawk, по всей видимости, пока не принято. При этом он подчеркнул, что их использование не поможет украинским силам изменить военную ситуацию.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Tomahawk американцы далеко не всем поставляют. Из европейцев, если я не ошибаюсь,— в Испанию и в Нидерланды, остальным как-то остерегаются. И если они считают, что Украина — это ответственная держава, которая будем ими ответственно пользоваться, то это будет для меня удивительным»,— сказал Сергей Лавров журналистам по итогам сессии клуба «Валдай» в Сочи.
По его словам, заявления о возможной отправке ракет — «результат прежде всего давления» Европы на США. «Вашингтон хочет показать, что он учитывает мнение своих союзников»,— отметил глава российского МИДа.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что передача Украине ракет Tomahawk через страны НАТО обсуждается, окончательное решение примет Дональд Трамп. Дальность полета этих ракет — свыше 2 тыс. км, а у некоторых модификаций — до 5,5 тыс. км. Спецпредставитель американского президента Кит Келлог прежде заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь России.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Россия и Америка никак не наговорятся».