Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как мировые музеи меняют представление о роли женщин в искусстве.

Я заканчиваю рассказ о женщинах-художниках в истории мирового искусства. В музейной программе все чаще появляются выставки работ художниц раннего Нового времени. За последнее десятилетие выставки сыграли решающую роль в усилении интереса коллекционеров и в том, чтобы подчеркнуть роль этих художниц как центральных фигур в истории искусства. Список выставок длинный, и передвижная выставка работ Рашель Рюйш, художницы конца XVII века, — лишь последняя из них. Музей Метрополитен в Нью-Йорке организовал выставку Элизабет Виже-Лебрен (1755–1842) в 2016 году. В следующем году флорентийская галерея Уффици объявила о намерении показывать больше работ женщин в своих постоянных экспозициях и на специальных выставках, в том же году она провела монографическую выставку картин флорентийской художницы Плаутиллы Нелли (1524-1588). Позже будут выставки итальянских художниц эпохи барокко Элизабетты Сирани (1638–1665) и Джованны Гарцони (1600-1670). Мадридский Музей Прадо начал похожую инициативу примерно в то же время и организовал выставку работ фламандской художницы Клары Петерс (ок. 1587–1636) в 2016–2017 годах, за которой последовала выставка двух итальянок — Софонисбы Ангвиссолы и Лавинии Фонтаны (XVI–XVII века).

Групповые выставки также стали более частыми. В 2021 году в Люксембургском музее в Париже прошла выставка «Женщины-художницы 1780–1830: Рождение битвы», на которой было представлено 80 картин художниц, экспонировавшихся во французских художественных салонах тех лет. В том же году в миланском Палаццо Реале прошла выставка «Дамы искусства: истории женщин XVI и XVII веков», на которой было представлено 130 работ 34 художниц. Также в 2021 году в галерее «Уодсворт Атенеум» в Хартфорде, штат Коннектикут, прошла выставка «Ее рукой: Артемизия Джентилески и женщины-художницы в Италии, 1500–1800», на которой было представлено 60 работ, некоторые из которых показывались впервые. Групповая выставка «Женщины-художницы от Антверпена до Амстердама, 1600–1750» открылась 26 сентября в Национальном музее женщин в искусстве в Вашингтоне, на ней представлены работы североевропейских художниц.

Дмитрий Буткевич