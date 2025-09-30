Лавров назвал жульническими выборы в Молдавии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Молдавии «откровенно манипулировали голосами избирателей» на парламентских выборах, состоявшихся 28 сентября. При этом, по его словам, внутри страны правящая партия «Действие и солидарность» все равно набрала меньше оппозиции.
Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ
«Выборы жульнические. Поражаюсь тому, как можно так откровенно манипулировать голосами избирателей»,— сказал Сергей Лавров по итогам сессии клуба «Валдай» в Сочи. «И только задействование ресурсов голосования за рубежом, когда в Европе всех чуть ли не на руках носили на избирательные участки, а в России открыли только два, — это все помогло нужные проценты, полпроцента получить. И при всех махинациях результат все равно очень показательный: что даже при таких жульнических методах получается у них не очень»,— подчеркнул министр.
Согласно данным ЦИК Молдавии, «Действие и солидарность» набрала 50,2% голосов. Предположительно, проевропейская партия получит в 101-местном парламенте 55 мандатов, то есть сможет самостоятельно сформировать правительство. Оппозиционный «Патриотический блок» получил 24,18%, суммарно оппозиционные партии набрали 49,8%.
