Средний размер автокредита в Удмуртии увеличился на 1,6% за месяц

Средний размер автокредита в Удмуртии составил 1,29 млн руб. в августе, увеличившись на 1,6% по сравнению с июлем, сообщает Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Республика заняла 24-е место по стране в данном сегменте.

В стране в целом средний размер автокредита в августе достиг 1,42 млн руб., что на 3% больше, чем в предыдущем месяце. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что после падения показателей в конце 2024 года и начале 2025 года наблюдается восстановление среднего размера автокредита. Кредиторы продолжают ориентироваться на заемщиков с хорошей кредитной историей и «разумным» уровнем долговой нагрузки.

Напомним, количество выданных автокредитов в Удмуртии составило 2,23 тыс. единиц в августе, что на 13,2% больше по сравнению с июлем. Республика заняла 15-е место в РФ по количеству автозаймов.

Анастасия Лопатина