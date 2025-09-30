Родственник влиятельного бизнесмена переведен из СИЗО под домашний арест

Краснодарский краевой суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест Самвелу Саркисову, племяннику авторитетного бизнесмена Вигена Саркисяна. Оба предпринимателя обвиняются в мошенническом присвоении участка земли стоимостью около 300 млн руб. в Сочи. Глава бизнеса уехал в Армению, его родственник с июля текущего года находился в следственном изоляторе.

Уголовное дело в отношении Вигена Саркисяна, Самвела Саркисова и других лиц было возбуждено весной текущего года. По версии следствия, злоумышленники незаконно приобрели права на участок площадью 1,9 га в курортном поселке Кудепста, на котором в настоящее время находится строительный рынок. Земли агрофирмы «Кудепста» находились в государственной собственности, но в результате серии сделок участок перешел в распоряжение ООО «Юнистрой», учредителем которого был Самвел Саркисов.

Виген Саркисян и Самвел Саркисов также являются ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ о возмещении ущерба государству от выбытия крупных активов, а также экологического вреда, нанесенного застройкой земель агрофирмы «Кудепста». В июле текущего года Горячеключевской городской суд Краснодарского края вынес решение о взыскании с Вигена Саркисяна, Самвела Саркисова и других лиц денежных средств в сумме 6,1 млрд руб. Судебный акт не вступил в силу, так как ответчики подали апелляционную жалобу.

Подробнее об этом деле «Ъ» писал в материале «Иск прокуратуры подкрепили делом».

Анна Перова, Краснодар