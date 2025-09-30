Звезда по записи

В Лондоне заработал постоянно действующий музей David Bowie Centre. Он открылся в новом филиале знаменитого Музея Виктории и Альберта V&A East Storehouse, который расположен в Олимпийском парке. Новое пространство, посвященное Дэвиду Боуи, отличается и от передвижной энциклопедического масштаба выставки «David Bowie Is», которую когда-то показывали в основном здании Музея Виктории и Альберта, и от формата «музей-квартира». Игорь Гаврилов изучил подход создателей экспозиции и сравнил ее с другими собраниями раритетов, принадлежавших поп-звездам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В фонде музея более 90 тыс. единиц хранения — Боуи не выбрасывал даже самые пустяковые черновики и наброски

Фото: Joanna Chan / AP В фонде музея более 90 тыс. единиц хранения — Боуи не выбрасывал даже самые пустяковые черновики и наброски

Фото: Joanna Chan / AP

Центр Дэвида Боуи в V&A East Storehouse создан на основе архива Боуи, который в прошлом году перешел в собственность Музея Виктории и Альберта благодаря содействию наследников музыканта, а также Warner Music Group и Blavatnik Family Foundation. Фонд, который впервые стал доступен широкой публике, насчитывает более 90 тыс. единиц хранения — Боуи не выбрасывал даже самые пустяковые черновики и наброски. Поклонники Боуи смогут полюбоваться сценическими костюмами артиста, относящимися к разным периодам его творчества, черновиками текстов песен или его гитарами и саксофонами. Такого рода экспонаты самым рьяным фанатам уже знакомы по выставке «David Bowie Is», которая в 2013 году открылась в Музее Виктории и Альберта, объехала все континенты и финишировала в нью-йоркском Бруклинском музее.

Впрочем, в экспозиции есть тема, которая широкой публике совсем незнакома.

Оказывается, последним театральным проектом, который увлек Дэвида Боуи, был не «Лазарь», премьеру которого он даже успел посетить незадолго до своей смерти в январе 2016 года, а другой мюзикл — «Зритель» (The Spectator).

История разворачивалась в криминальном мире Лондона начала XVIII века, а героями были мелкие воришки и уличные банды, состоявшие из аристократов-либертинов. В новом музее представлены блокноты и стикеры с заметками Боуи о будущем спектакле.

Вход в музей бесплатный, по предварительной записи и с возможностью сделать музею фиксированное пожертвование (£5). На постоянной основе в David Bowie Centre экспонируется около 200 объектов, причем предполагается их ротация. Одна из самых привлекательных (и, что важно, бесплатных) опций для публики называется «Закажи объект». Это возможность по предварительной записи выбрать любой из 90 тыс. предметов фонда для личного ознакомления. То есть можно в буквальном смысле пощупать руками костюм Зигги Стардаста или полистать рукописи — естественно, в перчатках и в присутствии сотрудника музея. Для поклонников Боуи это настоящий рай, разве что примерить вещи на себя невозможно. Но и для тех, кто изучает наследие Дэвида Боуи в более общем контексте музыки, современного искусства и моды, такая услуга практически бесценна. Для того чтобы остаться наедине с раритетами, можно заказать отдельное звукоизолированное помещение.

Еще одна важная тема David Bowie Centre — мини-экспозиции, которые, получив доступ к архиву, собирают приглашенные кураторы.

Например, гитарист Найл Роджерс, работавший над переломным для карьеры Дэвида Боуи альбомом «Let’s Dance» (1983), решил сделать акцент на переписке с коллегой. Роджерс также выставил костюм режиссера Питера Холла, поставившего в Национальном театре брехтовского «Ваала» с Боуи в главной роли, и отобрал в архиве фотографии, сделанные Питером Гейбриелом во время записи альбома Боуи «Black Tie White Noise» (1993). А девушки из барокко-поп-группы The Last Dinner Party решили сконцентрироваться на черновиках времен альбома «Young Americans» (1975), фотографиях авторства Мика Рока и руководстве по эксплуатации синтезатора EMS, который их кумир использовал во время записи «Берлинской трилогии».

David Bowie Centre уступает по размаху музеям The Beatles в Ливерпуле и ABBA в Стокгольме, в нем нет интригующей тесноты парижского музея-квартиры Сержа Генсбура. Зато в нем есть ощущение длящегося процесса. Представим себе: в одном помещении публике демонстрируют свадебный костюм Боуи авторства Тьерри Мюглера, в другом — фанатка Боуи из Японии дрожащими пальцами трогает нэцке из его коллекции, в третьем — русский студент пишет работу о поездке певца по Транссибирской магистрали в 1973 году. Это не собрание пыльных экспонатов, но жизнь в ее течении.

На свете было не так много поп-икон, которым посвящен теперь большой музей, тем более с научной составляющей.

Для того чтобы посвященная артисту постоянно действующая экспозиция существовала, нужен постоянный приток посетителей, а значит, память об артисте должна жить, а интерес — подогреваться индустрией развлечений: перевыпуском записей, биографиями в книжных магазинах, байопиками в кинотеатрах.

В России, где Боуи за свою жизнь побывал трижды, героев, равных эпохе, раз-два и обчелся. И экспозиций было создано две: «Дом Высоцкого на Таганке» и масштабная выставка «Виктор Цой. Легенда», которая в музей пока не превратилась. Однако, судя по тому, как активно индустрия эксплуатирует ностальгию, будь то сериалы («Король и Шут», «Комбинация» и др.), документальное кино или бесконечные ретрофестивали, музейщики еще свое возьмут.