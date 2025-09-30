Песков: в Одессе и Николаеве есть желающие «связать судьбу» с Россией

В Одессе и Николаеве есть люди, которые хотят связать судьбу с Россией, но для них опасно о таком говорить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, в Одессе и в Николаеве есть много тех, кто хотел бы связать свою судьбу с Россией. Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни»,— сказал господин Песков на брифинге.

Ранее сегодня губернатор Херсонской области Владимира Сальдо заявил, что жители Одессы и Николаева могли бы поддержать вхождение своих городов в состав России, если там пройдут референдумы.