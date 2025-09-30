Жители Одессы и Николаева могли бы поддержать вхождение своих городов в состав России, если там пройдут референдумы. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

«Я уверен, что результат был бы схожим с тем, что мы видели на Херсонщине и в Донбассе. На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории»,— отметил господин Сальдо в интервью «РИА Новости».

По словам губернатора, Николаев и Одесса — это «города русской славы, русского духа». При этом, уточнил он, проведение референдумов в этих городах возможно только после «освобождения» региона от украинского руководства.