В Польше по запросу ФРГ задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»

В польском городе Прушкув недалеко от Варшавы задержан гражданин Украины Владимир Ж., которого немецкие следователи подозревают в подрыве трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Его планируют экстрадировать в Германию, сообщил адвокат Тимофей Папроцкий польской радиостанции RMF FM.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File Photo / Reuters Фото: File Photo / Reuters

СМИ писали, что, согласно данным следствия, инструктор по дайвингу Владимир Журавлев находился на борту судна «Андромеда», которое могло использоваться для закладки взрывчатки на дне Балтийского моря. 21 июня 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на его арест. На момент выдачи ордера мужчина находился в Прушкуве, но задержать его не удалось: 6 июля, как сообщалось, он уехал на Украину. Польская прокуратура заявила, что немецкие коллеги допустили ошибку и некорректно указали адрес подозреваемого, а в специальную базу для погранслужб его имя не внесли.

26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны на глубине около 80 м. По основной версии, рассматриваемой немецкими следователями, группа из примерно шести человек арендовала яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установила взрывные устройства на газопроводах. В августе 2025 года в Италии по запросу Германии задержали еще одного подозреваемого — Сергея Кузнецова. Вину он не признает.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «Версии поставлены на поток».

Лусине Баласян