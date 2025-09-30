Орловцы оформили страховки на 2 млрд рублей за полгода

За первое полугодие 2025-го жители Орловской области заключили 214 тыс. страховых договоров на совокупную сумму 2 млрд руб. Количество соглашений выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем собранных страховых премий — на 25%. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

В частности, сумма страховых премий в сегменте накопительного (НСЖ) и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) увеличилась почти на 90%. Рост был обеспечен высоким спросом на программы НСЖ со сроком до одного года с фиксированной доходностью, а также заключением договоров ИСЖ на десять лет и более с высокой и очень высокой премией.

В то же время по сравнению с 2024 годом на 12% сократилось число договоров страхования от несчастных случаев и болезней — их количество составило 20,5 тыс. Сумма собранных премий также снизилась на 7,3% — до 74 млн руб. Основной причиной уменьшения показателей стало сокращение объемов ипотечного кредитования, что связано с повышением ставок и ужесточением условий льготных программ.

Объем страховых премий по автокаско за январь — июнь сократился на 8,9%, составив свыше 235 млн руб. Число купленных полисов уменьшилось на 23% и достигло 12 тыс. На негативную динамику повлияло сокращение продаж новых автомобилей и объемов автокредитования, вызванное повышением утилизационного сбора, высокими ставками по кредитам и изменением макронадбавок. При этом в сегменте ОСАГО отмечается относительная стабильность. Сумма страховых премий за первое полугодие сократилась на 3% по сравнению с 2024-м, составив немногим менее 598 млн руб. Количество заключенных договоров снизилось на 2% и достигло 110 тыс.

За первые шесть месяцев 2025 года страховые компании выплатили жителям Орловской области почти 1,5 млрд руб., что на 42% выше показателя аналогичного периода 2024-го.

В конце прошлой недели стало известно, что тамбовчане с января по июнь оформили страховки на 2,5 млрд руб.

Кабира Гасанова